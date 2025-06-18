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«Реал» — «Аль-Хиляль»: ставка Дмитрия Градиленко на матч группы H клубного ЧМ

«Реал» — «Аль-Хиляль»: ставка Дмитрия Градиленко на матч группы H клубного ЧМ
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «Реал» Мадрид — «Аль-Хиляль».

Ставка: обе забьют за 1.70.

«Клубный чемпионат мира, «Реал» Мадрид – «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия). Новый тренер у «Реала» и новый тренер у «Аль-Хиляля». Хаби Алонсо против Симоне Индзаги. Удивительное решение Индзаги, конечно. Но, видимо, шейхи сделали такое предложение, которое рассчитано на два года, что «невозможно было отказаться».

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Аль-Хиляль» в сезоне-2024/2025 занял вторую строчку в чемпионате Саудовской Аравии. В составе есть несколько опытных известных футболистов: нападающий сборной Сербии Александр Митрович, за два сезона провёл 51 матч за «Аль-Хиляль» и забил 47 голов; игрок сборной Португалии, Рубен Невеш; ещё один игрок сборной Сербии, Милинкович-Савич; а также два игрока сборной Бразилии, Ренан и Малком; а ворота защищает опытнейший вратарь сборной Марокко, Буну, проведший 10 сезонов в испанской Ла Лиге, играя за «Севилью», «Жирону» и «Сарагосу».

Игра нас ожидает интересная и предполагаю, что голевая. Поэтому, ничего не выдумывая, предлагаю рассмотреть пару вариантов для прогноза. «Тотал в матче больше 3.5» за 2.14, и «обе команды забьют» за 1.70. Я за второй», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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