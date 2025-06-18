«Реал» — «Аль-Хиляль»: ставка Александра Мостового на встречу группы H клубного ЧМ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч клубного чемпионата мира «Реал» Мадрид — «Аль-Хиляль».

Ставка: победа «Реала» 2:0 за 6.80.

«Реал» Мадрид и «Аль-Хиляль» сойдутся в 1-м туре клубного чемпионата мира. Интересная пара. Если бы турнир проходил в старом формате, то вполне можно было бы предположить, что это финал ЧМ. Но сейчас саудовцев тяжело представить так далеко на мундиале, всё же из Европы приехало слишком много гегемонов.

В этом матче встретятся команды Хаби Алонсо и Симоне Индзаги, и нет, это не «Байер» с миланским «Интером». Оба специалиста после прошедшего сезона сменили место работы, сделали это по разным причинам. Итальянец устал в миланском клубе, от итальянской прессы, от недовольства фанатов. Переехал он зарабатывать в Саудовскую Аравию. Испанец же скорее пошёл на повышение. Алонсо много трофеев выиграл в «Реале», в том числе с Карло Анчелотти. Прекрасно показав себя в «Байере», он пришёл помогать мадридской команде.

И «Реалу» действительно нужно было обновление. Год назад состав коллектива пополнил Килиан Мбаппе, но мгновенных результатов это не принесло. Напротив, слабый сезон провёл «Королевский клуб», не выиграл ни одного трофея, несколько титулов уступил «Барселоне», что ещё обиднее для него, конечно. С новым тренером пришли уже новые игроки – Трент Александр-Арнольд, Дин Хёйсен, должен ещё приехать талант из «Ривер Плейт» — Франко Мастантуоно.

Но и Индзаги явно есть с кем работать в «Аль-Хиляле». Клуб обладает сильным составом, даже по европейским меркам. Из топ-5 чемпионатов туда уехали многие игроки — Кулибали, Канселу, Рубен Невеш, Милинкович-Савич, Митрович, Малком. Мотивация у коллектива тоже есть, клуб неудачно выступил в чемпионате Саудовской Аравии, уступил титул «Аль-Иттихаду», также второй год подряд в полуфинале ЛЧ Азии проигрывает он.

Так что матч интересный, топовые тренеры, сильные игроки. Но общий уровень «Реала», конечно, выше, чем у «Аль-Хиляля». Так что для меня тут фаворит очевиден. Ставлю на победу мадридцев со счётом 2:0 с коэффициентом 6.80», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».