«Аль-Айн» — «Ювентус»: ставка Александра Мостового на игру клубного чемпионата мира

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч клубного чемпионата мира «Аль-Айн» — «Ювентус».

Ставка: победа «Ювентуса» 2:0 за 5.40.

«Ювентус» стартует на этом клубном чемпионате мира. В 1-м туре знаменитый итальянский клуб встретится с «Аль-Айном», одним из сильнейших представителей Азии и ОАЭ в частности. Уровень соперников слишком различается, как по мне. У «старой синьоры» много проблем не должно возникнуть.

«Аль-Айн» год назад добился важного достижения, выиграл азиатскую Лигу чемпионов. Сделал это клуб во второй раз за свою историю. Благодаря этому успеху коллектив из ОАЭ как раз и попал на клубный ЧМ. В целом «Аль-Айн» 14 раз становился чемпионом ОАЭ, что является рекордом, семь раз выигрывал Кубок ОАЭ, пять раз – Суперкубок. Состав у команды не слишком звёздный, но всё равно крепкий. Этим летом его ещё и вратарь Руй Патрисиу пополнил.

А вот «Ювентус» приехал на этот турнир явно «голодным». Год назад клуб подходил к новому сезону с большими амбициями, с новым молодым талантливым тренером, вернулись в ЛЧ туринцы спустя год. Но, как говорится, «что-то не задалось». Команда очень часто играла вничью, редко забивала, рано выпала из борьбы за скудетто, в плей-офф ЛЧ от ПСВ отлетела. В общем, нужны были изменения.

Зимой 2025 года туринскую команду возглавил Игор Тудор, который хорошо знаком с «Юве», играл за него и работал позже в структуре, произошли изменения и в руководстве. Состав «старой синьоры» остаётся очень сильным, способным бороться за трофеи. И на этом клубном ЧМ туринцы могут пошуметь, я уверен. Группа у них не самая сложная, из равных оппонентов только «Ман Сити». Вдвоём они, вероятно, и финишируют в топ-2, попав в плей-офф.

Тут без шансов для «Аль-Айна», я думаю», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».