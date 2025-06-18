«Аль-Айн» — «Ювентус»: ставка Романа Павлюченко на встречу клубного чемпионата мира

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Клубного чемпионата мира «Аль-Айн» — «Ювентус».

Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-2) мяча за 2.17.

«Аль-Айн» и «Ювентус» сойдутся в первом туре Клубного ЧМ. В группе G первые два места, я считаю, уже «зарезервированы» двумя европейскими грандами – как раз за туринцами и за «Ман Сити». Сложно будет тут команде из ОАЭ побороться за выход в плей-офф.

Очень тяжелый сезон провел «Ювентус». Начиналось все неплохо, пришел новый тренер, перспективный Тиаго Мотта, с ним туринцы долгое время шли без проигрышей. Ближе к зиме наметилась тенденция – команда чаще играла вничью, чем выигрывала. В итоге, она выпала из борьбы за Скудетто, куда по итогу и вообще не вернулась.

В других турнирах тоже тяжело было «Юве» — вылет из Лиги чемпионов от ПСВ, из Кубка Италии – от «Эмполи». В результате, Мотту уволили, а ему на замену пришел Игор Тудор, тоже не самый знаменитый специалист. Тем не менее, результаты у «старой синьоры» улучшились. Начала она чаще набирать очки в Серии А, финишировала в топ-4 по итогу, попав в Лигу чемпионов.

«Аль-Айн» — команда из ОАЭ, представляет Азию на этом мундиале. Клуб получил путевку на турнир как победитель Лиги чемпионов АФК в сезоне 2023/24. Нельзя сказать, что в своей стране доминирует он, последнее чемпионство было в 2022 году. А вот последний розыгрыш Первой лиги «Аль-Айн» завершил на пятом месте, не попал в Лигу чемпионов. Тренирует команду известный фанатам из России Владимир Ивич, экс-наставник «Краснодара».

Да, финишная прямая у «Аль-Айна» в чемпионате была удачной – серия без проигрышей из семи игр. Но оппоненты там были соответствующие чемпионату ОАЭ. С «Юве» им, как и самим подопечным Ивича, явно тяжело конкурировать. Тут у туринцев проблем не должно возникнуть», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».