«Реал» Мадрид — «Аль-Хиляль»: ставка Игоря Семшова на матч группы H КЧМ 18 июня

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Клубном чемпионате мира «Реал» Мадрид — «Аль-Хиляль».

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Матч между мадридским «Реалом» и «Аль-Хилялем» пройдет в первом туре группового этапа Клубного чемпионата мира.

«Реал» завершил сезон 2024/25 без трофеев, что стало громким провалом для клуба такого уровня. Новый тренер Хаби Алонсо, сменивший Карло Анчелотти, только начал работу с командой и, вероятно, будет экспериментировать с составом и тактикой. В обороне у «Реала» серьезные проблемы: из-за травм пропустят матч Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга, Рюдигер и Менди. Это может сыграть на руку «Аль-Хилялю», который славится высокой результативностью.

«Аль-Хиляль», в свою очередь, тоже переживает переходный период. Команду возглавил Симоне Индзаги, ранее работавший с «Интером». Саудовский клуб не выиграл чемпионат страны, но стал самой забивной командой лиги. В атаке у «Аль-Хиляля» много опасных и индивидуально сильных игроков: Митрович, Малком, Милинкович-Савич и Аль-Давсари, но защита оставляет желать лучшего.

Учитывая класс игроков и перемены в тренерских штабах, многие из футболистов захотят зарекомендовать себя с лучшей стороны. Поставлю на то, что обе команды смогут отличиться», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».