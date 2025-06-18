«Реал» — «Аль-Хиляль»: ставка Эльвина Керимова на матч 1-го тура КЧМ

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч КЧМ «Реал» Мадрид — «Аль-Хиляль».

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Реал» Мадрид – «Аль-Хиляль», клубный мундиаль. Интересная пара, учитывая статус двух команд. Ну, про «Реал» Мадрид всё понятно, первый матч с Хаби Алонсо, уже и с Трентом в составе. Клуб с новыми принципами игры, с новым стилем, нет сомнений, что он изменится при Хаби Алонсо, который перешёл из «Байера».

«Реал» Мадрид, проигравший чемпионат, проигравший Кубок Испании, не выигравший Лигу чемпионов, для него, конечно, это провальный сезон. И «Реал» постарается взять трофей, он, безусловно, один из фаворитов этого клубного чемпионата мира.

Соперник – «Аль-Хиляль» в 1-м туре, топовая команда из Саудовской Аравии, топовая по именам, по составу, да по успехам тоже. С классными игроками клуб, с Канселу, Митровичем, Милинкович-Савичем и так далее, и так далее. И Симоне Индзаги тоже тут, для него это будет первый матч после перехода из миланского «Интера».

Так что «Аль-Хиляль» — серьёзный соперник. Конечно, «Реал» — фаворит пары, но саудовский клуб, я думаю, что может подцепляться и определённые проблемы сопернику создать тоже может. Так что я здесь возьму просто ставку на результативный футбол. «Обе забьют» с коэффициентом 1.80», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».