Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Реал» — «Аль-Хиляль»: ставка Эльвина Керимова на матч 1-го тура КЧМ

«Реал» — «Аль-Хиляль»: ставка Эльвина Керимова на матч 1-го тура КЧМ
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч КЧМ «Реал» Мадрид — «Аль-Хиляль».

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Реал» Мадрид – «Аль-Хиляль», клубный мундиаль. Интересная пара, учитывая статус двух команд. Ну, про «Реал» Мадрид всё понятно, первый матч с Хаби Алонсо, уже и с Трентом в составе. Клуб с новыми принципами игры, с новым стилем, нет сомнений, что он изменится при Хаби Алонсо, который перешёл из «Байера».

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Реал» Мадрид, проигравший чемпионат, проигравший Кубок Испании, не выигравший Лигу чемпионов, для него, конечно, это провальный сезон. И «Реал» постарается взять трофей, он, безусловно, один из фаворитов этого клубного чемпионата мира.

Соперник – «Аль-Хиляль» в 1-м туре, топовая команда из Саудовской Аравии, топовая по именам, по составу, да по успехам тоже. С классными игроками клуб, с Канселу, Митровичем, Милинкович-Савичем и так далее, и так далее. И Симоне Индзаги тоже тут, для него это будет первый матч после перехода из миланского «Интера».

Так что «Аль-Хиляль» — серьёзный соперник. Конечно, «Реал» — фаворит пары, но саудовский клуб, я думаю, что может подцепляться и определённые проблемы сопернику создать тоже может. Так что я здесь возьму просто ставку на результативный футбол. «Обе забьют» с коэффициентом 1.80», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Дебюты Хаби Алонсо и Симоне Индзаги: чего ждать от матча «Реал» — «Аль-Хиляль»
Дебюты Хаби Алонсо и Симоне Индзаги: чего ждать от матча «Реал» — «Аль-Хиляль»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android