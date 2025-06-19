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«Интер Майами» — «Порту»: прогноз «Чемпионата»

«Интер Майами» — «Порту»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру КЧМ «Интер Майами» — «Порту».

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Интер Майами» за 3.20.

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Соперники набрали в 1-м туре по одному очку. Португальский клуб сыграл вничью с более мастеровитым «Палмейрасом» (0:0). Бразильская команда чаще била по воротам и попадала в створ, а также больше владела мячом. Ударов было немало, однако ни один из них не превратился в гол.

У «Порту» в минувшем сезоне наблюдалась острая проблема с гостевыми матчами в Лиге Европы. На выезде португальский клуб уступил «Будё-Глимт» (2:3), «Лацио» (1:2) и «Роме» (2:3), а с «Андерлехтом» сыграл вничью — 2:2. Не вытягивали футболисты и гостевые встречи с сильными клубами Примейры. Уступили «Браге», «Бенфике» и «Спортингу».

Как известно, КЧМ-2025 — домашний для всех американских клубов. С учётом того, как преобразился «Интер Майами» после перерыва во встрече с «Аль-Ахли», во встрече с «Порту» сыграет ещё лучше. Наш прогноз будет на индивидуальный тотал команды Месси больше 1.5 мяча за 3.20. «Интер» может даже выиграть и поменять расклады в группе, и в этом не будет ничего удивительного.

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