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Стали известны шансы Месси привести «Интер Майами» к победе над «Порту»

Стали известны шансы Месси привести «Интер Майами» к победе над «Порту»
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19 июня 2025 года в матче 2-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Интер Майами» и «Порту». Встреча состоится на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Начало — в 22:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение португальской команде. Поставить на победу «Порту» можно с коэффициентом 1.64, что составляет примерно 58% вероятности.

При этом шансы «Интер Майами» оценили в 4.90 (20%). Ничья идёт с коэффициентом 4.30 (22%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.30.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.68.

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