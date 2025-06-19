«Интер Майами» — «Порту»: определён самый вероятный счёт

19 июня 2025 года в матче 2-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Интер Майами» и «Порту». Встреча состоится на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение португальской команде. Поставить на победу «Порту» можно с коэффициентом 1.62, а шансы «Интер Майами» оценили в 4.90.

Ничья идёт с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.68.

Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу португальцев за 8.50. Ничья 1:1 идет за 9.00, на 1:0 в пользу «Порту» дают 9.60.