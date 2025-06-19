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«ПСЖ» — «Ботафого»: букмекеры оценили шансы

«ПСЖ» — «Ботафого»: букмекеры оценили шансы
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Клубный чемпионат мира — 2025 уже набрал обороты. В пятницу, 20 июня, на стадионе «Роуз Боул» в Калифорнии состоится матч 2-го тура группового этапа «ПСЖ» — «Ботафого». Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск. Фактически это будет встреча за первое место в группе В.

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Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они отдают явное предпочтение победителю Лиги чемпионов УЕФА. Сделать ставку на победу французского «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.19, что приблизительно составляет 84% вероятности.

Победа бразильского «Ботафого» оценивается в 16.0, а на ничью можно поставить за 7.50.

В то же время аналитики прогнозируют результативный футбол в матче 2-го тура представителей группы B. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.49.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.14.

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