Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«ПСЖ» — «Ботафого»: назван самый вероятный счёт

«ПСЖ» — «Ботафого»: назван самый вероятный счёт
Комментарии

Клубный чемпионат мира — 2025 уже набрал обороты. В пятницу, 20 июня, на стадионе «Роуз Боул» в Калифорнии состоится матч 2-го тура группового этапа «ПСЖ» — «Ботафого». Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.

Материалы по теме
Праймовый «ПСЖ» разберёт «Ботафого» вопреки ФИФА. Так же, как и «Атлетико»
Праймовый «ПСЖ» разберёт «Ботафого» вопреки ФИФА. Так же, как и «Атлетико»

Сделать ставку на победу французского «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.19, что приблизительно составляет 84% вероятности.

Победа бразильского «Ботафого» оценивается в 16.0, а на ничью можно поставить за 7.50.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.49. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.14.

Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу «ПСЖ» (6.30). Победа парижан 2:1 идёт за 7.50, на 3:0 в пользу «ПСЖ» выставлен коэффициент 9.00.

Материалы по теме
Месси и Суарес меняют расклады на КЧМ-2025. Прогноз на матч «Интер Майами» — «Порту»
Месси и Суарес меняют расклады на КЧМ-2025. Прогноз на матч «Интер Майами» — «Порту»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android