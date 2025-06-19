«ПСЖ» — «Ботафого»: назван самый вероятный счёт

Клубный чемпионат мира — 2025 уже набрал обороты. В пятницу, 20 июня, на стадионе «Роуз Боул» в Калифорнии состоится матч 2-го тура группового этапа «ПСЖ» — «Ботафого». Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.

Сделать ставку на победу французского «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.19, что приблизительно составляет 84% вероятности.

Победа бразильского «Ботафого» оценивается в 16.0, а на ничью можно поставить за 7.50.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.49. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.14.

Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу «ПСЖ» (6.30). Победа парижан 2:1 идёт за 7.50, на 3:0 в пользу «ПСЖ» выставлен коэффициент 9.00.