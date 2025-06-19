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«Палмейрас» — «Аль-Ахли»: назван фаворит матча КЧМ

«Палмейрас» — «Аль-Ахли»: назван фаворит матча КЧМ
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19 июня 2025 года в матче 2-го тура группового этапа КЧМ-2025 сразятся «Палмейрас» и «Аль-Ахли». Встреча состоится на стадионе «Метлайф». Начало — в 19:00 мск.

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В группе А все четыре клуба сыграли первые матчи вничью.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение бразильской команде. Поставить на победу «Палмейраса» можно с коэффициентом 1.60, а шансы «Аль-Ахли» оценили в 5.90.

Ничья идёт с коэффициентом 3.90.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.75.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.

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