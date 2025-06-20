«Фламенго» — «Челси»: определён фаворит матча КЧМ-2025

20 июня 2025 года в матче 2-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Фламенго» и «Челси». Встреча состоится на стадионе «Линкольн Файненшел Филд». Начало — в 21:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение лондонской команде. Поставить на победу «Челси» можно с коэффициентом 1.77, что составляет примерно 53% вероятности.

При этом шансы «Фламенго» оценили в 4.50 (21%). Ничья идёт с коэффициентом 3.90 (25%).

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.87. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.