«Фламенго» — «Челси»: назван самый вероятный счёт

20 июня 2025 года в матче 2-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Фламенго» и «Челси». Встреча состоится на стадионе «Линкольн Файненшел Филд». Начало — в 21:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение лондонской команде. Поставить на победу «Челси» можно с коэффициентом 1.75, а шансы «Фламенго» оценили в 4.40. Ничья идёт с коэффициентом 3.90.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.87. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу лондонского клуба за 7.00. Ничья 1:1 идёт за 8.20, заключить пари на победу «Челси» 2:1 предлагается за 9.00.