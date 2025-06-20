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«Фламенго» — «Челси»: прогноз «Чемпионата»

«Фламенго» — «Челси»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру «Фламенго» — «Челси».

Ставка: обе забьют за 1.85.

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«Фламенго» отлично подготовился к старту клубного ЧМ-2025 и уже добыл три очка! В матче 1-го тура группового этапа бразильская команда обыграла тунисский «Эсперанс» со счётом 2:0. Победа на классе. Однако даже победы в предстоящей встрече с «Челси» может быть недостаточно для выхода «Фламенго» в плей-офф. Если «Лос-Анджелес» обыграет «Эсперанс», всё будет решаться в заключительном очном матче.

А вот сам «Челси» может досрочно обеспечить себе выход из группы в случае победы. В прошлой встрече лондонский клуб одолел «Лос-Анджелес» со счётом 2:0. Их сила — в молодом и талантливом составе, который ещё не до конца раскрыл свой потенциал.

Длина скамейки позволяет постоянно варьировать сочетания и быть непредсказуемыми. Поэтому «Фламенго» ждёт тяжелейшее испытание. Однако не будем идти на поводу букмекеров и ставить на победу «Челси». Спрогнозируем, что забьют обе команды за 1.85. Есть вероятность, что матч закончится даже вничью – со счётом 1:1. Многие недооценивают команды, которые не выступают в европейских чемпионатах. А зря!

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