Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Бавария» — «Бока Хуниорс»: назван фаворит матча клубного чемпионата мира

«Бавария» — «Бока Хуниорс»: назван фаворит матча клубного чемпионата мира
Аудио-версия:
Комментарии

Клубный чемпионат мира по футболу продолжается. В некоторых квартетах групповой этап уже перевалил за экватор. В субботу, 21 июня, на стадионе «Хард Рок» в Майами состоится матч 2-го тура «Бавария» — «Бока Хуниорс». Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.

Материалы по теме
Секретное оружие против «Челси» уже готово. «Фламенго» ещё пошумит на КЧМ-2025
Секретное оружие против «Челси» уже готово. «Фламенго» ещё пошумит на КЧМ-2025

Букмекеры считают явными фаворитами немецкий клуб. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.21, что приблизительно равно 82% вероятности.

Победа «Бока Хуниорс» оценивается в 14.5, в то время как на ничейный исход можно поставить за 7.10.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч представителей группы С получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.46.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.02.

Материалы по теме
Безумный Вирц! Что ждёт игрока за € 150 млн в «Ливерпуле» — триумф или провал?
Безумный Вирц! Что ждёт игрока за € 150 млн в «Ливерпуле» — триумф или провал?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android