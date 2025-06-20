«Бавария» — «Бока Хуниорс»: стал известен самый вероятный счёт

Клубный чемпионат мира по футболу продолжается. В некоторых квартетах групповой этап уже перевалил за экватор. В субботу, 21 июня, на стадионе «Хард Рок» в Майами состоится матч 2-го тура «Бавария» — «Бока Хуниорс». Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.

Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.21, что приблизительно равно 82% вероятности. Победа «Бока Хуниорс» оценивается в 14.5, в то время как на ничейный исход можно поставить за 7.10.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч представителей группы С получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.46. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.02.

Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу мюнхенцев (6.00). Победа «Баварии» 2:1 доступна за 7.50, на 3:0 в пользу мюнхенцев дают 8.50.