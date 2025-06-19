«Интер Майами» — «Порту»: ставка Игоря Семшова на матч клубного чемпионата мира

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Клубного чемпионата мира «Интер Майами» — «Порту».

Ставка: победа «Порту» за 1.73.

«Матч между клубами «Интер Майами» и «Порту» состоится во 2-м туре группового этапа Клубного чемпионата мира.

Обе команды сыграли вничью в стартовых матчах (0:0 с «Аль-Ахли» и с «Палмейрасом» соответственно), потому этот поединок может стать решающим в борьбе за выход в плей-офф.

«Интер Майами» подходит к игре с неоднозначными результатами. С одной стороны, в MLS команда демонстрирует атакующий футбол — в последних матчах были разгромы «Коламбуса» (5:1) и «Монреаля» (4:2), но при этом оборона остаётся уязвимой. В матче с «Аль-Ахли» американцы не смогли забить, несмотря на доминирование во втором тайме, а их вратарь Оскар Устари стал героем встречи, отразив пенальти. Главные надежды «Интера» связаны с Лионелем Месси и Луисом Суаресом, которые способны решить исход матча даже в условиях плотной обороны соперника.

«Порту», в свою очередь, выглядит более стабильным коллективом, особенно в обороне. В последних пяти матчах португальцы пропустили всего четыре гола, а в чемпионате Португалии они демонстрировали уверенную игру: победы над «Насьоналом» (3:0) и «Боавиштой» (2:1). Однако в матче с «Палмейрасом» команда не смогла создать достаточного количества моментов, что вызывает вопросы к их атакующей эффективности. Отсутствие Марко Груича из-за травмы тоже может сказаться на игре в центре поля.

Несмотря на всё это, «Порту» имеет небольшое преимущество. Поставим на победу португальцев», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».