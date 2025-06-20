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Букмекеры оценили шансы «Бенфики» крупно обыграть «Окленд Сити»

Букмекеры оценили шансы «Бенфики» крупно обыграть «Окленд Сити»
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20 июня 2025 года в матче 2-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Бенфика» и «Окленд Сити». Встреча состоится на стадионе «Эксплория». Начало — в 19:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение португальской команде. Поставить на победу «Бенфики» можно с коэффициентом 1.02.

При этом шансы «Окленд Сити» оценили в 70.00. Ничья идёт с коэффициентом 32.00.

Заключить пари на победу «Бенфики» с форой (-4.5 мяча) предлагается с коэффициентом 1.27, что составляет примерно 77% вероятности.

По мнению экспертов, встреча получится очень результативной. Поставить на тотал больше 5.5 мяча можно за 1.40, а тотал меньше 5.5 мяча идёт за 3.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 4.60.

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