«Интер Майами» — «Порту»: ставка Дмитрия Градиленко на игру 2-го тура КЧМ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Клубного чемпионата мира «Интер Майами» — «Порту».

Ставка: ТМ 3 за 1.80.

«2-й тур Клубного чемпионата мира, группа А — «Интер» Майами против «Порту». Удивительно, но в первых двух матчах этой группы зрители забитых мячей не увидели. И, как сказал классик: «Пора, брат, пора».

И у меня нет сомнений, что забитые голы мы увидим и в матче между бразильским «Палмейрасом» и египетским «Аль-Ахли», и между «Интером» Майами и «Порту». А вот сколько — это вопрос.

К прогнозу. Предложу вам пару вариантов. Первый — отдам предпочтение команде Месси, всё же они хозяева, и предложу пари «Интер» не проиграет» за 2.20. И второй вариант, который я предлагаю, — это «тотал меньше трёх голов» за 1.80. Голы-то мы увидим, но, мне кажется, не много.

Я за вариант №2 — тотал в матче меньше трёх голов», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».