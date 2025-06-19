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«Интер Майами» — «Порту»: ставка Дмитрия Градиленко на игру 2-го тура КЧМ

«Интер Майами» — «Порту»: ставка Дмитрия Градиленко на игру 2-го тура КЧМ
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Клубного чемпионата мира «Интер Майами» — «Порту».

Ставка: ТМ 3 за 1.80.

«2-й тур Клубного чемпионата мира, группа А — «Интер» Майами против «Порту». Удивительно, но в первых двух матчах этой группы зрители забитых мячей не увидели. И, как сказал классик: «Пора, брат, пора».

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 2-й тур
19 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Интер Майами
Майами, США
Не начался
Порту
Порту, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

И у меня нет сомнений, что забитые голы мы увидим и в матче между бразильским «Палмейрасом» и египетским «Аль-Ахли», и между «Интером» Майами и «Порту». А вот сколько — это вопрос.

К прогнозу. Предложу вам пару вариантов. Первый — отдам предпочтение команде Месси, всё же они хозяева, и предложу пари «Интер» не проиграет» за 2.20. И второй вариант, который я предлагаю, — это «тотал меньше трёх голов» за 1.80. Голы-то мы увидим, но, мне кажется, не много.

Я за вариант №2 — тотал в матче меньше трёх голов», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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