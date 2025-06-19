«Интер Майами» — «Порту»: ставка Романа Павлюченко на игру группы А КЧМ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «Интер Майами» — «Порту».

Ставка: победа «Порту» за 1.65.

«Интер Майами» сыграет с «Порту» во 2-м туре клубного чемпионата мира. Интересная вывеска, два популярных клуба. Впрочем, в 1-м туре они не оправдали ожиданий фанатов, оба скатали нулевую ничью с оппонентами. Стоит ли сейчас ждать активности от них?

«Интер Майами» слабо стартовал на домашнем клубном ЧМ, на своём родном стадионе. В первом тайме с «Аль-Ахли» немногое получалось у команды, египтяне доминировали, могли даже открыть счёт на 43-й минуте, однако Трезеге не реализовал 11-метровый. После перерыва ситуация изменилась в пользу «Интера». Начал он больше давить, почувствовал уверенность в себе. Моментов было всё равно не так много, но «Аль-Ахли» почти только отбивался от атак соперника. В конце на эмоциях начались стычки между соперниками, Бускетс и Суарес получили по жёлтой карточке. Однако на счёт это не повлияло – 0:0.

А вот у «Порту» более односторонним матч вышел с «Палмейрасом». Было заранее понятно, что бразильский клуб представляет определённую угрозу, есть у него опытные и сильные игроки. Было непонятно только, как проявит себя «Порту», у которого основной сезон, ещё и удлинённый, завершился всего пару недель назад. И всё-таки была видна доминация зелёно-белых, португальцы больше отбивались, сами не так много моментов создали.

До старта клубного ЧМ «Порту» провёл пару товарищеских матчей, с разными соперниками и результатами – 1:0 с «Видадом» и 0:2 – с «Ригой». Сложно по этим играм делать какие-то выводы. Финиш же сезона в апреле-мае вышел неплохим для клуба, однако большое количество побед не помогло им финишировать в топ-2 чемпионата Португалии, только третья строчка в итоге.

У «Интер Майами» же перед турниром в разгаре был сезон МЛС. И в последние месяцы не лучшим образом выступала команда из Майами, больше потерь очков у неё было, чем побед. Впрочем, за лидерство в своей конференции «цапли» всё ещё борются, как и в прошлом сезоне намерены они выиграть регулярный розыгрыш лиги.

Думаю, сейчас более активный футбол будет. «Порту» уже больше привык к новому времени, к климату. «Интер Майами» тоже понимает, что так выступать на домашнем турнире нельзя, надо набирать очки, благо все шансы на выход в плей-офф ещё есть. Жду тут успеха «драконов» всё-таки, это европейская сильная команда, её класс и уровень выше», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».