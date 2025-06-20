«Бенфика» — «Окленд Сити»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков представил прогноз на игру КЧМ-2025 «Бенфика» — «Окленд Сити».

Ставка: тотал больше 2.5 гола в каждом из таймов за 2.02.

Если «Бенфика» в меньшинстве забила аргентинскому клубу, то с командой, которая пропустила 10 мячей от «Баварии», должна справиться. Новозеландский клуб был беспомощен против «Баварии». Шесть мячей он пропустил в первом тайме, продемонстрировав унылую игру. Ладно бы просто не справлялся с прессингом мюнхенцев, но ведь он реально потерялся на поле.

«Бавария» смело могла забивать больше, но, видимо, пожалела соперника. Игрок немецкого клуба Жонатан Та сказал, что было весело. Что ж, теперь самое время повеселиться «Бенфике». Она всегда уверенно разбиралась с такими командами, а потому тоже может учинить разгром.

Ди Мария после забитого пенальти должен воодушевиться. Этот турнир станет для него последним в «Бенфике». «Окленд Сити» наверняка подготовится, будет делать огромный упор на оборону, чтобы футболисты не допускали таких ошибок и были смелее. Но как это поможет, когда команда попросту не может играть даже в точный пас.

Мы прогнозируем победу «Бенфики» и большое количество голов, но коэффициенты не в нашу пользу. Поэтому предлагаем взять ставку на то, что в обоих таймах тотал будет больше 2.5 мяча за 2.02. Скорее всего, после такого огненного матча с «Бока Хуниорс» португальская команда сразу пойдёт вперёд.