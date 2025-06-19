«Интер Майами» — «Порту»: прогноз Виктора Гусева на матч группового этапа КЧМ

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч КЧМ «Интер Майами» — «Порту».

Ставка: обе забьют за 1.62.

«Клуб из Майами во главе с почти 38-летним Месси начал турнир с нулевой ничьей на домашнем стадионе в матче с победителем африканской ЛЧ египетским «Аль-Ахли». Причём мог и проиграть, если бы соперник в первом тайме реализовал пенальти. Хозяева, в составе которых на поле вышли также ветераны Суарес и Бускетс, выглядели тяжеловато. А их вратарь Устари выручал не только при 11-метровом. Впрочем, Месси был хорош в подыгрыше на протяжении всей встречи, а в концовке после его хитрого удара уже гостей спас голкипер. Да и партнёры прибавили после перерыва. В целом «Интер» не оправдал ожиданий, но справедливости ради заметим, что египтяне вполне могут попортить крови и другим соперникам.

Команда из Флориды в продолжающемся чемпионате МЛС чередует крупные победы и не менее результативные ничьи (тут, скажем, нередок счёт 3:3) с поражениями во встречах, где также много пропускает. В результате «Интер Майами» в таблице Восточной конференции МЛС замыкает шестёрку сильнейших, но в силу своего участия в КЧМ сыграл на два матча меньше и по потерянным располагается на второй строчке. Месси в своих 13 играх забил 10 мячей. За американцев — более близкая к домашней арена в Атланте, игровой тонус продолжающегося чемпионата, умелое использование быстрых контратак и фигура всё того же Месси, который способен изменить ход игры. Тем более что рядом ещё и Луис Суарес с 19 голами в сезоне.

«Порту» на старте турнира тоже сыграл 0:0 с другим фаворитом группы бразильским «Палмейрасом». Игра португальцев не впечатлила, их лучший бомбардир молодой 193-сантиметровый испанец Саму Агехова оказался отрезанным от партнёров. Сказалось отсутствие сразу целой группы травмированных игроков. В итоге ближе к победе скорее был соперник. Португальцы в национальном чемпионате финишировали на третьем месте без особых шансов догнать «Спортинг» и «Бенфику». Из последней Лиги Европы «Порту» вылетел на стадии 1/16 финала. Клуб не относится к числу богачей, поэтому призовые КЧМ для него — хороший стимул. «Порту» более стабилен и надёжен в обороне, чем его соперник.

В этом матче, который (в несомненной попытке подогреть интерес к КЧМ) преподносится как битва двух континентов и стилей, я не ожидаю высокой результативности. Но можно предположить, что на этот раз нулей на табло не будет. Особенно если мы увидим быстрый гол американского клуба», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».