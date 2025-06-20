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«Бенфика» — «Окленд Сити»: назван самый вероятный счёт матча КЧМ-2025

«Бенфика» — «Окленд Сити»: назван самый вероятный счёт матча КЧМ-2025
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20 июня 2025 года в матче 2-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Бенфика» и «Окленд Сити». Встреча состоится на стадионе «Эксплория». Начало — в 19:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение португальской команде. Поставить на победу «Бенфики» можно с коэффициентом 1.02, а шансы «Окленд Сити» оценили в 70.00. Ничья идёт с коэффициентом 32.00.

По мнению экспертов, встреча получится очень результативной. Поставить на тотал больше 5.5 мяча можно за 1.40, а тотал меньше 5.5 мяча идёт за 3.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 4.60.

Наиболее вероятный счёт — 7:0 в пользу португальского клуба за 7.00. Победа «Бенфики» 8:0 идёт за 7.80, на точный счёт 9:0 в пользу «орлов» выставлен коэффициент 8.50.

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