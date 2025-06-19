«Сиэтл Саундерс» — «Атлетико»: прогноз Александра Вишневского на встречу КЧМ

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч КЧМ «Сиэтл Саундерс» — «Атлетико».

Ставка: обе забьют за 2.25.

«Сиэтл» — единственная команда среди всех участников клубного чемпионата мира, которая проводит все три матча группового этапа на своём поле. Даже у команды Месси не все встречи домашние. Потому это большое преимущество: родные трибуны гонят команду вперёд. Неудивительно, что в первой игре с «Ботафого» «Саундерс» едва не сотворили чудо.

Команда в чемпионате США в целом играет результативно — много забивает и пропускает. И в первой игре клубного чемпионата мира матч тоже получился насыщенным. Поэтому я рискну здесь взять ставку «обе забьют».

Поддержка домашних трибун должна подталкивать «Сиэтл» идти вперёд, и я уверен, они найдут момент, чтобы поразить ворота «Атлетико». Тем более что мадридцы в первом матче были абсолютно неконкурентоспособны, заслуженно получили 0:4 от «ПСЖ». И даже если предположить, что «Атлетико» приехал на клубный чемпионат мира просто за премиальными, разница в классе с «Сиэтлом» всё равно настолько велика, что хотя бы один гол мадридцы, думаю, забьют.

Тем более что Антуан Гризманн в отличном настроении — у него родился очередной ребёнок. Так что Гризманн в хорошем состоянии, а значит, и «Атлетико» может показать более результативную игру. Поэтому мой выбор — ставка «обе забьют», — приводит слова Вишневского «РБ Спорт».