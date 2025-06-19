«ПСЖ» — «Ботафого»: прогноз Дмитрия Градиленко на игру КЧМ 20 июня

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Клубного чемпионата мира «ПСЖ» — «Ботафого».

Ставка: ТБ 1.5 в первом тайме за 2.18.

«Клубный чемпионат мира, второй тур, группа B, «ПСЖ» — «Ботафого». После 1-го тура у команд по три очка. И болельщики, которые, надеюсь, заполнят легендарный стадион «Роуз Боул», а он рассчитан на 92 500 мест, увидят открытый футбол.

Конечно же, по составу бразильцы слабее, но это всё, как говорится, «на бумаге». Их никто не упрекнёт в том случае, если они проиграют, но устроят joga bonito, порадовать любителей футбола красивой игрой они могут и, надеюсь, смогут, они же бразильцы.

Поэтому мой прогноз прост. И, как всегда, пару вариантов на рассмотрение. «Первый тайм: тотал больше 1.5» за 2.18. И второй прогноз с коэффициентом 2.90 — «победа «ПСЖ» и тотал больше 1.5 в первом тайме». Остановлюсь на первом варианте», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».