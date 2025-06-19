Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«ПСЖ» — «Ботафого»: прогноз Дмитрия Градиленко на игру КЧМ 20 июня

«ПСЖ» — «Ботафого»: прогноз Дмитрия Градиленко на игру КЧМ 20 июня
Аудио-версия:
Комментарии

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Клубного чемпионата мира «ПСЖ» — «Ботафого».

Ставка: ТБ 1.5 в первом тайме за 2.18.

«Клубный чемпионат мира, второй тур, группа B, «ПСЖ» — «Ботафого». После 1-го тура у команд по три очка. И болельщики, которые, надеюсь, заполнят легендарный стадион «Роуз Боул», а он рассчитан на 92 500 мест, увидят открытый футбол.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 2-й тур
20 июня 2025, пятница. 04:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Ботафого
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Конечно же, по составу бразильцы слабее, но это всё, как говорится, «на бумаге». Их никто не упрекнёт в том случае, если они проиграют, но устроят joga bonito, порадовать любителей футбола красивой игрой они могут и, надеюсь, смогут, они же бразильцы.

Поэтому мой прогноз прост. И, как всегда, пару вариантов на рассмотрение. «Первый тайм: тотал больше 1.5» за 2.18. И второй прогноз с коэффициентом 2.90 — «победа «ПСЖ» и тотал больше 1.5 в первом тайме». Остановлюсь на первом варианте», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«ПСЖ» и «Атлетико» после 4:0 в очной встрече: экспресс на 2-й тур КЧМ-2025
«ПСЖ» и «Атлетико» после 4:0 в очной встрече: экспресс на 2-й тур КЧМ-2025
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android