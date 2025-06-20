«Лос-Анджелес» — «Эсперанс»: стал известен фаворит матча КЧМ

21 июня 2025 года в матче 2-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Лос-Анджелес» и «Эсперанс». Встреча состоится на стадионе «ГЕОДИС Парк». Начало — в 1:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение американской команде. Поставить на победу «Лос-Анджелеса» можно с коэффициентом 1.92, что составляет примерно 51% вероятности.

При этом шансы «Эсперанса» оценили в 4.30 (22%). Ничья идёт с коэффициентом 3.50 (27%).

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.67. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.