«Сиэтл Саундерс» — «Атлетико»: ставка Романа Павлюченко на игру группы B клубного ЧМ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Клубного чемпионата мира «Сиэтл Саундерс» — «Атлетико».

Ставка: победа «Атлетико» с форой (-2) за 2.17.

«Атлетико» проводит второй матч на этом клубном ЧМ. На этот раз соперник куда проще, чем в 1-м туре — «Сиэтл Саундерс», хозяева турнира. Крупно уступила команда Симеоне в первой игре мундиаля, так что сейчас у неё просто нет выбора — необходимо обязательно выигрывать.

«Атлетико», если смотреть только на счёт матча с «ПСЖ», кажется, провалил эту встречу — 0:4. Но я бы не сказал, что счёт тут действительно по игре. Да, «матрасники» больше заслужили поражение, но счёт 0:2 или 1:2 был бы ближе к реальности, я считаю. Ведь два мяча французы забили в самой концовке, когда «Атлетико» ещё и вдесятером остался — на 78-й минуте удалили Лангле.

Сами мадридцы отвечали своими моментами, пусть и действительно опасных было не так много. Но хотя бы на один гол клуб точно наиграл. Собственно, Альварес смог забить его на 58-й минуте, но после просмотра VAR мяч отменили — ранее игрок «Атлетико» совершил фол, после которого клуб и убежал в контратаку. Была видна усталость мадридцев, особенно во второй половине игры. Будто бы «ПСЖ» больше отдыхал в эти две недели и лучше подошёл к их матчу, хотя по факту у «Атлетико» чуть больше времени было на подготовку, в финале ЛЧ он не участвовал.

«Сиэтл» тоже уступил в 1-м туре домашнего ЧМ — клуб встречался с «Ботафого». Счёт у них как раз был близким, всего 1:2. И где-то даже американцы были ближе к ничьей. В первом тайме бразильцы переиграли соперника, забили ему дважды. Хотя моменты были и у «Сиэтла». Американский клуб особенно активно стал играть во второй 45-минутке, в которой и забил единственный мяч: Рольдан отличился на 75-й минуте. Были очень близки «Саундерс» ко второму голу, несколько опаснейших моментов создали, но всё равно проиграли в итоге.

Да, «Сиэтл» провёл близкий матч в 1-м туре. Но «Атлетико» — ещё более сильный клуб, в сравнении с «Ботафого». Плюс у мадридцев будет мотивация сейчас — уже есть риск не попасть в плей-офф, надо обязательно выигрывать. Так что тут без шансов для «Саундерс».

Моя ставка — фора (-2) мяча на «Атлетико» за 2.17», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».