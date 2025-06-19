«ПСЖ» — «Ботафого»: прогноз Романа Павлюченко на матч КЧМ в Пасадене

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «ПСЖ» — «Ботафого».

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-2) за 1.96.

«ПСЖ» проведёт 2-й тур клубного чемпионата мира с бразильским «Ботафого». Сейчас они являются лидерами группы, но думаю, что после очной встречи парижане оторвутся от своего оппонента.

В 1-м туре клубного ЧМ «ПСЖ» добыл важный результат. Клуб встречался со своим главным оппонентом по квартету – с «Атлетико». Немногие предсказывали лёгкую победу, учитывая длинный и тяжёлый сезон у них. Ведь последний официальный матч команда Энрике провела позже большинства других клубов – финал ЛЧ с «Интером» (5:0).

Однако в игре с мадридцами «ПСЖ» добыл доминирующую победу с крупным счётом. Как будто бы сезон и не завершался две недели назад – в отличной форме находились парижане. Выиграли они с крупным счётом 4:0. В обоих таймах активнее выступал клуб из Франции. В первом тайме Хвича сделал два ассиста – на 19-й минуте на Руиса, а на 45-й минуте – на Витинью. Во второй части встречи накал чуть спал, «Атлетико» начал больше отвечать. Но на 78-й минуте «матрасники» остались на поле вдесятером, после чего «ПСЖ» и забил ещё дважды – Маюлу и Ли Кан Ин отличились.

«Ботафого» тоже встречался с равным соперником по квартету – с «Сиэтл Саундерс». В первом тайме клуб из Бразилии выглядел намного лучше соперника. Забили дважды – на 28-й минуте Джайр забил с навеса Теллеса, а к концу первой сорокапятиминутки уже Витиньо сделал ассист на Жезуса. Во втором тайме инициативу забрал «Сиэтл», уже он начал давить и имел много моментов. Но «Ботафого» отлично сыграл в обороне, пропустив только один мяч – на 76-й минуте. Итог встречи – победа бразильцев со счётом 2:1.

Однако, само собой, тут тяжело поверить в успех номинальных гостей. «ПСЖ» намного сильнее, свои серьезные намерения он доказал в 1-м туре, разгромив «Атлетико». А вот «Ботафого» и с «Сиэтлом» тяжело было, что уж говорить про новоиспечённого победителя Лиги чемпионов», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».