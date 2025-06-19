«ПСЖ» — «Ботафого»: прогноз Павла Яковлева на встречу 2-го тура клубного чемпионата мира

Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч КЧМ «ПСЖ» — «Ботафого».

Ставка: ТМ 9.5 углового за 1.98.

«В 1-м туре обе команды одержали победу. «ПСЖ» достаточно уверенно разобрался с «Атлетико» — 4:0. Вообще, парижане сейчас находятся в потрясающей форме. Немного отдохнули — и снова на максимальных оборотах. До этого они обыграли «Реймс» в Кубке Франции со счётом 3:0, затем в финале Лиги чемпионов уничтожили «Интер» — 5:0, а теперь вот и «Атлетико» — 4:0.

«Ботафого» тоже одержал победу над «Сиэтлом», но в чемпионате Бразилии дела у команды идут не так гладко — сейчас только восьмая строчка.

Матч обещает быть интересным. Нет сомнений, что «ПСЖ» — явный фаворит этой встречи. Думаю, именно в этой игре решится судьба первого места в группе. Мотивация у «ПСЖ» будет максимальная. Всё-таки турнир хоть и выставочный, но яркий и престижный. И как раз на таких турнирах могут проявить себя футболисты, которые раньше не так часто попадали в основу.

Мой первый прогноз на эту встречу —ТМ 9.5 углового. В матче с «Сиэтлом» «Ботафого» вообще не подал ни одного углового, а «ПСЖ» в целом не слишком часто пробивает высокие тоталы по угловым. Думаю, что и здесь игра будет построена через владение, контроль, раскачку обороны соперника, без необходимости подавать кучу стандартов», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».