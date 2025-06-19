«Сиэтл Саундерс» — «Атлетико»: ставка Дмитрия Градиленко на игру КЧМ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «Сиэтл Саундерс» — «Атлетико».

Ставка: индивидуальный тотал «Атлетико» больше двух голов за 1.70.

«Сиэтл Саундерс» — «Атлетико» Мадрид, матч группы B, в которой ещё играет лучший клуб Европы сезона-2024/2025, «ПСЖ», и бразильский «Ботафого». Для того чтобы пробиться в плей-офф, мадридцам нужна сначала победа над американским клубом, ну а потом в 3-м заключительном туре надо решать вопрос по второму месту с бразильцами.

Как раз бразильцы «Сиэтл» обыграли со счётом 2:1, а «Атлетико» в 1-м туре уступил «ПСЖ» 0:4. Поэтому нужно исправлять разницу забитых и пропущенных мячей, которая, возможно, пригодится в случае равенства очков после заключительного тура в группе.

Отсюда и пара вариантов для прогноза. «Победа «Атлетико» Мадрид с форой (-1.5)» за 1.86. Или «индивидуальный тотал мадридцев больше двух мячей» за 1.70. Я за второй вариант, за индивидуальный тотал «Атлетико» больше двух голов в матче. Всё-таки всё может быть — и, к примеру, победа 3:2 «Атлетико», или, например, 4:3. Поэтому я подстрахуюсь и возьму аккуратненькую ставку», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».