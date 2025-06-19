Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Сиэтл Саундерс» — «Атлетико»: ставка Дмитрия Градиленко на игру КЧМ

«Сиэтл Саундерс» — «Атлетико»: ставка Дмитрия Градиленко на игру КЧМ
Аудио-версия:
Комментарии

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «Сиэтл Саундерс» — «Атлетико».

Ставка: индивидуальный тотал «Атлетико» больше двух голов за 1.70.

«Сиэтл Саундерс» — «Атлетико» Мадрид, матч группы B, в которой ещё играет лучший клуб Европы сезона-2024/2025, «ПСЖ», и бразильский «Ботафого». Для того чтобы пробиться в плей-офф, мадридцам нужна сначала победа над американским клубом, ну а потом в 3-м заключительном туре надо решать вопрос по второму месту с бразильцами.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 2-й тур
20 июня 2025, пятница. 01:00 МСК
Сиэтл Саундерс
Сиэтл, США
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Как раз бразильцы «Сиэтл» обыграли со счётом 2:1, а «Атлетико» в 1-м туре уступил «ПСЖ» 0:4. Поэтому нужно исправлять разницу забитых и пропущенных мячей, которая, возможно, пригодится в случае равенства очков после заключительного тура в группе.

Отсюда и пара вариантов для прогноза. «Победа «Атлетико» Мадрид с форой (-1.5)» за 1.86. Или «индивидуальный тотал мадридцев больше двух мячей» за 1.70. Я за второй вариант, за индивидуальный тотал «Атлетико» больше двух голов в матче. Всё-таки всё может быть — и, к примеру, победа 3:2 «Атлетико», или, например, 4:3. Поэтому я подстрахуюсь и возьму аккуратненькую ставку», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«ПСЖ» и «Атлетико» после 4:0 в очной встрече: экспресс на 2-й тур КЧМ-2025
«ПСЖ» и «Атлетико» после 4:0 в очной встрече: экспресс на 2-й тур КЧМ-2025
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android