Совет Федерации принял законопроект о создании Российского спортивного фонда

Совет Федерации в рамках пленарного заседания принял законопроект о создании Российского спортивного фонда (РСФ), сообщает «СенатИнформ».

Во время рассмотрения законопроекта в Совете Федерации присутствовал министр спорта Михаил Дегтярёв. Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко в обращении к нему подчеркнула, что средства фонда, по её мнению, необходимо тратить преимущественно на развитие детского спорта.

«Это очень хороший финансовый рычаг, позволяющий целевым образом направить средства для поддержки, в первую очередь, детского и юношеского спорта», — отметила Матвиенко.

Ранее законопроект приняла Госдума сразу во втором и третьем чтениях.