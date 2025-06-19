Совет Федерации принял законопроект о создании Российского спортивного фонда
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Совет Федерации в рамках пленарного заседания принял законопроект о создании Российского спортивного фонда (РСФ), сообщает «СенатИнформ».
Во время рассмотрения законопроекта в Совете Федерации присутствовал министр спорта Михаил Дегтярёв. Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко в обращении к нему подчеркнула, что средства фонда, по её мнению, необходимо тратить преимущественно на развитие детского спорта.
«Это очень хороший финансовый рычаг, позволяющий целевым образом направить средства для поддержки, в первую очередь, детского и юношеского спорта», — отметила Матвиенко.
Ранее законопроект приняла Госдума сразу во втором и третьем чтениях.
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