Законопроект об уголовной ответственности для дропов принял Совет Федерации

18 июня Совет Федерации одобрил на пленарном заседании законопроект о криминализации деятельности дропперов.

В зависимости от тяжести преступления теперь подставным лицам может грозить крупный штраф или лишение свободы на срок до шести лет.

При этом в законопроекте уточняется, что лицо, впервые совершившее преступление, освобождается от уголовной ответственности в случае активного содействия его раскрытию и расследованию, а также предоставления информации о лицах, совершивших преступления с использованием средства платежа.

Накануне законопроект о криминализации деятельности дропперов приняла во втором и третьем чтениях Госдума.