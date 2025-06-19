Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Законопроект об уголовной ответственности для дропов принял Совет Федерации

Законопроект об уголовной ответственности для дропов принял Совет Федерации
Комментарии

18 июня Совет Федерации одобрил на пленарном заседании законопроект о криминализации деятельности дропперов.

В зависимости от тяжести преступления теперь подставным лицам может грозить крупный штраф или лишение свободы на срок до шести лет.

При этом в законопроекте уточняется, что лицо, впервые совершившее преступление, освобождается от уголовной ответственности в случае активного содействия его раскрытию и расследованию, а также предоставления информации о лицах, совершивших преступления с использованием средства платежа.

Накануне законопроект о криминализации деятельности дропперов приняла во втором и третьем чтениях Госдума.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android