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«Лос-Анджелес» — «Эсперанс»: прогноз на матч КЧМ

«Лос-Анджелес» — «Эсперанс»: прогноз на матч КЧМ
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на игру клубного чемпионата мира «Лос-Анджелес» — «Эсперанс».

Ставка: «Лос-Анджелес» победит + тотал больше 2.5 гола за 3.00.

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Если американская команда хочет зацепиться за выход в плей-офф, ей придётся побеждать и готовиться к ключевой встрече с «Фламенго» в 3-м туре. В первом матче клубного ЧМ-2025 чёрно-золотые уступили «Челси» со счётом 0:2. По содержанию игра подопечных Стива Черундоло не была совсем ужасной, но они допускали много ошибок во владении мячом и не были достаточно агрессивны в нападении. Хотя всё равно могли забить.

Главный тренер «Лос-Анджелеса» пообещал поработать над всеми проблемами и сказал, что он не против, если команда приберегла голы для других встреч. Состав у чёрно-золотых достойный. «Эсперанс» является аутсайдером группы D, начал с поражения от «Ботафого» — 0:2.

Мы предлагаем поставить на победу американского клуба через тотал больше 2.5 мяча за 3.00. Хозяева и правда в моментах смотрелись неплохо на фоне «Челси». Но что-то подсказывает, что «Эсперанс» сможет забить, поэтому ждём результативной игры.

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