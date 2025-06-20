«Лос-Анджелес» — «Эсперанс»: прогноз на матч КЧМ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на игру клубного чемпионата мира «Лос-Анджелес» — «Эсперанс».

Ставка: «Лос-Анджелес» победит + тотал больше 2.5 гола за 3.00.

Если американская команда хочет зацепиться за выход в плей-офф, ей придётся побеждать и готовиться к ключевой встрече с «Фламенго» в 3-м туре. В первом матче клубного ЧМ-2025 чёрно-золотые уступили «Челси» со счётом 0:2. По содержанию игра подопечных Стива Черундоло не была совсем ужасной, но они допускали много ошибок во владении мячом и не были достаточно агрессивны в нападении. Хотя всё равно могли забить.

Главный тренер «Лос-Анджелеса» пообещал поработать над всеми проблемами и сказал, что он не против, если команда приберегла голы для других встреч. Состав у чёрно-золотых достойный. «Эсперанс» является аутсайдером группы D, начал с поражения от «Ботафого» — 0:2.

Мы предлагаем поставить на победу американского клуба через тотал больше 2.5 мяча за 3.00. Хозяева и правда в моментах смотрелись неплохо на фоне «Челси». Но что-то подсказывает, что «Эсперанс» сможет забить, поэтому ждём результативной игры.