«Флуминенсе» — «Ульсан Хёндэ»: букмекеры назвали фаворита

22 июня 2025 года в матче 2-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Флуминенсе» и «Ульсан Хёндэ». Встреча состоится на стадионе «Метлайф». Начало — в 1:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение бразильскому клубу. Поставить на победу «Флуминенсе» можно с коэффициентом 1.28, что составляет примерно 76% вероятности.

При этом шансы «Ульсан Хёндэ» оценили в 12.50 (8%). Ничья идёт с коэффициентом 5.60 (16%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.40. На гол в каждом тайме дают 1.78.