Названы шансы «Боруссии» победить «Мамелоди Сандаунз» на КЧМ-2025

21 июня 2025 года в матче 2-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Мамелоди Сандаунз» и дортмундская «Боруссия». Встреча состоится на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум». Начало — в 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение дортмундцам. Поставить на победу «Боруссии» можно с коэффициентом 1.32, что составляет примерно 74% вероятности.

При этом шансы «Мамелоди Сандаунз» оценили в 9.50 (10%). Ничья идёт с коэффициентом 5.80 (16%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.97.