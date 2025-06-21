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«Мамелоди Сандаунз» — «Боруссия» Дортмунд: определён самый вероятный счёт

«Мамелоди Сандаунз» — «Боруссия» Дортмунд: определён самый вероятный счёт
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21 июня 2025 года в матче 2-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Мамелоди Сандаунз» и дортмундская «Боруссия». Встреча состоится на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум». Начало — в 19:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение дортмундцам. Поставить на победу «Боруссии» можно с коэффициентом 1.30, а шансы «Мамелоди Сандаунз» оценили в 9.50. Ничья идёт с коэффициентом 5.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.97.

Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу дортмундцев за 7.00. Победа «Боруссии» 2:1 доступна за 8.70, на 3:0 в пользу немецкого клуба дают 9.50.

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