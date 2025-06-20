«Фламенго» — «Челси»: ставка Александра Мостового на матч клубного чемпионата мира

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч клубного чемпионата мира «Фламенго» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» 2:1 за 7.60.

«Фламенго» и «Челси» сойдутся во 2-м туре клубного чемпионата мира в США. Сейчас они, как и предсказывалось, лидируют в группе, борются за первую строчку. Жду тут интересной и эмоциональной игры, пусть и имя фаворита в общем-то очевидно.

«Челси» лучше провёл матч с «Лос-Анджелесом», обыграл его 2:0. Англичане доминировали почти весь матч, особенно в первом тайме. Нету открыл счёт на 34-й минуте, убежав в контратаку, и рядом с воротами, обыграв одного защитника на замахе, пробил точно в угол. Во второй сорокапятиминутке «синие» чуть подустали, чем соперник и начал пользоваться. Однако команда Марески быстро остудила пыл оппонента, забив второй мяч — разыграла команда мяч, Джексон прострелил в штрафную, Энцо подхватил мяч и буквально втащил его в ворота. Американцы сопротивлялись, пару моментов имели, но даже один мяч они не отыграли в итоге — 0:2.

И, на самом деле, сценарий игры «Фламенго» — «Эсперанс» был очень похожим. Только вот в роли доминирующего «Челси» был уже не клуб из Туниса, а бразильцы. Точно так же в первом тайме красно-чёрные давили, могли и больше одного гола забить. «Эсперанс» же начал создавать моменты только во втором тайме, когда соперник чуть отпустил игру. Но «Фламенго» быстро вернул всё преимущество, спокойно раскатав оппонента на 70-й минуте и забив второй гол.

Я тут жду интересного противостояния. Обе команды талантливые, имеют сильных молодых игроков. «Челси» тяжело выступать из-за времени проведения турнира. «Фламенго» тоже все 90 минут не готов доминировать, что мы и увидели в игре с «Эсперансом», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».