«Бенфика» — «Окленд Сити»: прогноз Артёма Шмелькова на матч группы С клубного ЧМ

Комментатор Артём Шмельков дал прогноз на матч КЧМ «Бенфика» — «Окленд Сити».

Ставка: победа «Бенфики» с форой (-6.5) за 2.19.

«Новый игровой день на клубном ЧМ начнут футболисты португальской «Бенфики» и новозеландского «Окленд Сити». Назвать эту игру настоящим выяснением отношений на футбольном поле как-то язык не поворачивается после того фарса, в который превратился первый на турнире матч с участием сильнейшей команды Океании. «Окленд Сити» отхватил десяток безответных мячей от «Баварии», естественно, немедленно установил антирекорд КЧМ по разгромности счёта и превратился в объект для бесчисленных мемов. «Бенфике» ничего не остаётся, кроме как и самой стремиться накидать с десяток в авоську «Окленда».

Мало того, что новозеландский клуб — полупрофессиональный изначально, так к началу КЧМ ещё и выяснилось, что с командой не приехали главный тренер (официальная причина — личные мотивы) и целый ряд игроков основы. Их просто-напросто не отпустили с основных мест работы. А то, что отпрашивались парни на чемпионат мира среди клубов, так это «ваши ожидания — ваши проблемы». Ничего удивительного, что некоторые конторы не дают в принципе коэффициентов на победу «Бенфики», другие предлагают чисто номинальный — 1.01.

После ничьей 2:2 в матче стартового тура между прямыми конкурентами за выход из группы «Бока Хуниорс» и «Бенфикой» (это если не ставить под сомнение, что в этом квартете выиграет «Бавария» и никому не отдаст очков) вопрос результативности и аргентинского, и португальского суперклубов во встречах с «Оклендом» становится очень важным. Ведь при равенстве очков первыми критериями являются показатели в личных встречах (соответственно, при ничьей равенство), а потом уже будут считать общую разницу и общее количество забитых. Вот тут-то равнение на «Баварию» с её 10 безответно забитыми и может стать определяющим. Поэтому жду, что «Бенфика» сыграет от ножа и забьёт любителям из страны киви и регби мячей семь-восемь», — приводит слова Шмелькова «Ставка ТВ».