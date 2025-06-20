Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Фламенго» — «Челси»: прогноз Эдуарда Мора на игру клубного чемпионата мира

«Фламенго» — «Челси»: прогноз Эдуарда Мора на игру клубного чемпионата мира
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч КЧМ «Фламенго» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» за 1.85.

«На клубном чемпионате мира в группе D сыграют между собой фавориты квартета «Фламенго» и «Челси». Обе команды в 1-м туре одержали победу с одинаковым результатом 2:0. Сейчас они разыграют между собой первое место. Обе команды нацелены на атаку, однако мне кажется, что «Челси», который приехал в хорошем состоянии и с огромной мотивацией, — всё-таки явный фаворит. Класс их игроков гораздо выше, чем у «Фламенго».

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 2-й тур
20 июня 2025, пятница. 21:00 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интересно, что за «Фламенго» наверняка сыграет хорошо знакомый англичанам Жоржиньо, который очень много времени провёл в Англии, в том числе выступал за «Арсенал» и тот же «Челси».

Обе команды хороши в атаке, они на неё заточены. Я думаю, что голы в этом матче будут, но «Челси» победит, потому что просто сильнее при прочих равных», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

Материалы по теме
Секретное оружие против «Челси» уже готово. «Фламенго» ещё пошумит на КЧМ-2025
Секретное оружие против «Челси» уже готово. «Фламенго» ещё пошумит на КЧМ-2025
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android