«Фламенго» — «Челси»: прогноз Эдуарда Мора на игру клубного чемпионата мира

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч КЧМ «Фламенго» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» за 1.85.

«На клубном чемпионате мира в группе D сыграют между собой фавориты квартета «Фламенго» и «Челси». Обе команды в 1-м туре одержали победу с одинаковым результатом 2:0. Сейчас они разыграют между собой первое место. Обе команды нацелены на атаку, однако мне кажется, что «Челси», который приехал в хорошем состоянии и с огромной мотивацией, — всё-таки явный фаворит. Класс их игроков гораздо выше, чем у «Фламенго».

Интересно, что за «Фламенго» наверняка сыграет хорошо знакомый англичанам Жоржиньо, который очень много времени провёл в Англии, в том числе выступал за «Арсенал» и тот же «Челси».

Обе команды хороши в атаке, они на неё заточены. Я думаю, что голы в этом матче будут, но «Челси» победит, потому что просто сильнее при прочих равных», — приводит слова Мора «РБ Спорт».