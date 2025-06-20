«Фламенго» — «Челси»: прогноз Тимура Журавеля на матч группы D клубного чемпионата мира
Поделиться
Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира, в котором сыграют «Фламенго» и «Челси».
Ставка: победа «Фламенго» за 4.04.
«Фламенго» более серьёзный соперник для «Челси», чем «Лос-Анджелес». Думаю, что «Фламенго» даже фаворит этой встречи, пусть это и прозвучит немного странно.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 2-й тур
20 июня 2025, пятница. 21:00 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Я буду призывать вас поставить на «Фламенго». Во-первых, за это хорошо платят, во-вторых, это вполне рабочий сценарий. Думаю, что сложности у «Челси» в этом матче будут, так как акклиматизация продолжается. Моя ставка – победа «Фламенго», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».
Комментарии
- 20 июня 2025
-
13:00
-
12:38
-
12:00
-
11:22
-
11:00
-
10:00
-
09:21
-
08:41
-
08:00
-
07:06
-
00:21
- 19 июня 2025
-
19:00
-
18:16
-
18:00
-
17:06
-
17:00
-
16:36
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:33
-
13:22
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:23
-
09:19
-
08:42
-
08:00
-
07:11
-
00:26
- 18 июня 2025
-
19:00