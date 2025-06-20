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«Фламенго» — «Челси»: прогноз Тимура Журавеля на матч группы D клубного чемпионата мира

«Фламенго» — «Челси»: прогноз Тимура Журавеля на матч группы D клубного чемпионата мира
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Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира, в котором сыграют «Фламенго» и «Челси».

Ставка: победа «Фламенго» за 4.04.

«Фламенго» более серьёзный соперник для «Челси», чем «Лос-Анджелес». Думаю, что «Фламенго» даже фаворит этой встречи, пусть это и прозвучит немного странно.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 2-й тур
20 июня 2025, пятница. 21:00 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я буду призывать вас поставить на «Фламенго». Во-первых, за это хорошо платят, во-вторых, это вполне рабочий сценарий. Думаю, что сложности у «Челси» в этом матче будут, так как акклиматизация продолжается. Моя ставка – победа «Фламенго», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».

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