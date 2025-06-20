«Фламенго» — «Челси»: ставка Дмитрия Градиленко на матч КЧМ в Филадельфии

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «Фламенго» — «Челси».

Ставка: «Фламенго» не проиграет за 2.10.

«Фламенго» — «Челси», группа D. В 1-м туре команды одержали победы с одинаковым счётом 2:0. И не только по результату, но и по качеству игры эти два клуба выделяются, на 99% они выйдут в плей офф.

Я не знаю почему, но явный фаворит в этой паре — «Челси». На победу англичан предлагается коэффициент 1.79. Но у меня, если честно, нет уверенности в их победе. Всё же бразильцы в игровом тонусе, у себя в чемпионате показывают очень даже неплохие результаты, идут, на всякий случай, на первом месте, практически не пропускают — в 11 играх всего четыре пропущенных мяча. И это не удивительно. Ведь пара защитников из основы «Фламенго», которые играют по краям, проходили «обучение» в наших московских клубах — я про Варелу, который два года играл за «Динамо» Москва, и про Айртона, который почти четыре года выступал за «Спартак».

Предлагаю поболеть за бразильцев и рассмотреть прогноз «Фламенго» не проиграет» за 2.10. Легенда «Челси» Жоржиньо, который сейчас выступает за «Фламенго», подскажет, как играть против англичан, где у них слабые места. Так что мой прогноз — «Фламенго» не проиграет», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».