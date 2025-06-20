«Фламенго» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на игру КЧМ 20 июня

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Клубного чемпионата мира «Фламенго» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» за 1.80.

«Во втором туре Клубного ЧМ сойдутся «Фламенго» и «Челси». Как и ожидалось, они после первых матчей турнира стали лидерами группы, оба выиграли с одинаковым счетом. Сейчас же я жду успеха представителя Англии.

Было заранее понятно, что «Челси» — фаворит в матче первого тура мундиаля с «Лос-Анджелесом». Единственный вопрос был в том, сумеют ли «синие» все 90 минут играть на высоком уровне, учитывая, что сезон для них завершился всего пару недель назад, а у их соперника розыгрыш МЛС в самом разгаре. И команда Марески, в общем-то, на вопрос ответила.

Большую часть матча доминировал представитель Англии. Высокий уровень игроков сказался на игре, «Челси» лучше разыгрывал мяч, убегал в контратаки, после одной из которых Нету и забил, убрав финтом защитника в штрафной и пробив в угол. Во второй 45-минутке «Лос-Анджелес» чуть больше давил, но забить так и не удалось. Один из немногочисленных опасных моментов был только на последних минутах, когда Жиру не забил, падая. Но к этому моменту англичане уже вели 2:0, на 79-й минуте Энцо забил после навеса в штрафную.

Ну а в игре «Фламенго» — «Эсперанс» никакой интриги заранее не было. Первая команда является одним из сильнейших представителей Бразилии с очень сильным составом — есть опытные игроки, есть молодые таланты. И у «красно-черных» проблем с командой из Туниса не возникло — счет 2:0, мог бы он быть и более крупным. На 17-й минуте де Арраскаэта забил после перепасовки команды в штрафной соперника, пробил низом в противоход голкипера. Второй мяч был забит ближе к концовке — на 70-й минуте Луис Араужо красиво пробил издалека крученым ударом в нижний угол.

Так что тут будет интересная игра двух команд, которые уже показали свои намерения на этом ЧМ. Да, «Челси» чуть труднее будет из-за графика матчей, усталости. Но с «Лос-Анджелесом» большую часть времени англичане неплохо смотрелись, доминировали. Так что и тут я отдам им предпочтение», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».