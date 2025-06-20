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«Фламенго» — «Челси»: прогноз Семёна Зигаева на встречу клубного чемпионата мира

«Фламенго» — «Челси»: прогноз Семёна Зигаева на встречу клубного чемпионата мира
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Фламенго» — «Челси».

Ставка: ничья за 3.64.

«Фламенго» уже несколько лет никак не может выиграть титул чемпиона Бразилии, но в этом сезоне шансы хорошие. Перед отъездом на клубный ЧМ бразильская команда возглавляла турнирную таблицу, при этом имея игру в запасе по сравнению со второй и третьей командами. На турнире в США бразильцы уже провели один матч, их соперником стал скромный тунисский «Эсперанс», который «Фламенго» без особых проблем обыграл 2:0, забив по разу в каждом из таймов.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 2-й тур
20 июня 2025, пятница. 21:00 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Английский «Челси» после пары проваленных сезонов последний провёл намного лучше. Лондонцы в чемпионате страны финишировали в четвёрке и в следующем сезоне вернутся в Лигу чемпионов. Других успехов на внутренней арене не было, зато в Европе получилось неплохо, «Челси» без серьёзных проблем прошёлся по турниру и выиграл Лигу конференций. На клубном чемпионате мира англичане уже стартовали и в первом матче без особых проблем одолели ФК «Лос-Анджелес» 2:0.

Нас ждёт встреча двух лидеров группы, в которой победа одной из команд практически на 100% гарантирует ей выход в плей-офф. И «Челси», и «Фламенго» в 1-м туре смотрелись здорово и пока являются одними из немногих команд, кто с ходу продемонстрировал свой высокий класс. Выбрать победителя сложно, а мы и не будем, ведь в этом матче ничья не станет катастрофой для обеих команд», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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