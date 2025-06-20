«Бавария» — «Бока Хуниорс»: ставка Дмитрия Градиленко на игру КЧМ в Майами

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Клубного чемпионата мира «Бавария» — «Бока Хуниорс».

Ставка: победа «Боки Хуниорс» по жёлтым карточкам с форой (-1) за 2.02.

«Бавария» (Германия) — «Бока Хуниорс» (Аргентина), группа С, Клубный чемпионат мира, второй тур. Аргентинцы в первом туре очень неплохо сыграли против «Бенфики», но, к сожалению для своих болельщиков, победу не удержали. Ведя по ходу матча 2:0, все же пропустили два они, а также потеряли двух игроков основного состава, которые пропустят матч с «Баварией» из-за красной карточки.

Вряд ли, конечно, аргентинцам удастся зацепить хотя бы одно очко. Но то, что они будут биться, кусаться, а также играть в футбол, они это умеют и могут, сомнений нет. Им главное не получить в свои ворота очень много мячей, которые могут повлиять на распределение мест после третьего тура.

Немцы же в первом туре провели «разминку», отгрузив десять голов команде из Новой Зеландии. И, что удивительно, Кейн не забил. Кстати, кто хочет, может рассмотреть пари «Кейн забьёт» за 1,60. Но не забывайте, что, скорее всего, он сыграет 60 минут, как это было в первой игре.

Второй вариант для прогноза — это победа «Боки Хуниорс» по количеству жёлтых карточек в матче с форой (-1) за 2,02. Фолов аргентинцы совершат больше и, скорее всего, карточек получат больше. Они будут не просто играть в футбол, но и «драться» за каждый мяч.

Поэтому, я выбираю именно этот прогноз — «победа «Боки Хуниорс» по жёлтым карточкам с форой (-1)», — приводит слова Градиленко «ВсёПроСпорт».