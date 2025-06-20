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«Бавария» — «Бока Хуниорс»: прогноз Павла Яковлева на игру КЧМ 21 июня

«Бавария» — «Бока Хуниорс»: прогноз Павла Яковлева на игру КЧМ 21 июня
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Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч КЧМ «Бавария» — «Бока Хуниорс».

Ставка: «Бавария» забьёт в обоих таймах за 1.72.

«Бока Хуниорс» показал неплохой футбол в матче с «Бенфикой» в 1-м туре своей группы, где сыграл результативную ничью 2:2. Стоит отметить, что аргентинцы вели по счёту 2:0, но не смогли удержать преимущество, хотя португальцы доигрывали матч вдесятером. К игре с немцами «Бока» подойдёт расстроенной, поскольку не смогла удержать преимущество в два мяча. А «Бавария» катком прошлась по «Окленд Сити». Всё-таки разница в классе огромная, со счётом 10:0 закончился этот матч.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 2-й тур
21 июня 2025, суббота. 04:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес, Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Нет сомнений, что «Бавария», конечно же, в этой встрече фаворит. И я думаю, что баварцы продолжат забивать мячи. Поэтому мой прогноз — «Бавария» забьёт в каждом тайме за хороший коэффициент 1.72. Ещё раз повторюсь, немцы находятся в хорошей форме, а предыдущий тур показал, что они умеют забивать и забивать много. Поэтому аргентинцам придётся непросто, думаю, что они будут играть вторым номером. Верю, что мюнхенцы взломают оборону «Боки» и решат тем самым вопросы по выходу из группы», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».

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