«Бавария» — «Бока Хуниорс»: прогноз Павла Яковлева на игру КЧМ 21 июня

Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч КЧМ «Бавария» — «Бока Хуниорс».

Ставка: «Бавария» забьёт в обоих таймах за 1.72.

«Бока Хуниорс» показал неплохой футбол в матче с «Бенфикой» в 1-м туре своей группы, где сыграл результативную ничью 2:2. Стоит отметить, что аргентинцы вели по счёту 2:0, но не смогли удержать преимущество, хотя португальцы доигрывали матч вдесятером. К игре с немцами «Бока» подойдёт расстроенной, поскольку не смогла удержать преимущество в два мяча. А «Бавария» катком прошлась по «Окленд Сити». Всё-таки разница в классе огромная, со счётом 10:0 закончился этот матч.

Нет сомнений, что «Бавария», конечно же, в этой встрече фаворит. И я думаю, что баварцы продолжат забивать мячи. Поэтому мой прогноз — «Бавария» забьёт в каждом тайме за хороший коэффициент 1.72. Ещё раз повторюсь, немцы находятся в хорошей форме, а предыдущий тур показал, что они умеют забивать и забивать много. Поэтому аргентинцам придётся непросто, думаю, что они будут играть вторым номером. Верю, что мюнхенцы взломают оборону «Боки» и решат тем самым вопросы по выходу из группы», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».