«Бавария» — «Бока Хуниорс»: ставка Александра Мостового на матч группы C клубного ЧМ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч клубного чемпионата мира «Бавария» — «Бока Хуниорс».

Ставка: победа «Баварии» 3:1 за 9.40.

«Бавария» против «Бока Хуниорс» во 2-м туре клубного чемпионата мира. Не думаю, что мюнхенцы много сил оставили в первом матче турнира. Сейчас они должны быть физически более подготовлены к очному противостоянию с аргентинцами.

Как многие и ожидали, «Окленд Сити» никакого сопротивления не смог оказать «Баварии» в 1-м туре КЧМ. Всего 10 голов клуб из Океании пропустил. Слишком легко мюнхенцам было — всего один удар в ворота от соперника за 90 минут. Мюнхенцы же разным образом забивали оппоненту. Самым результативным игроком в итоге стал Олисе — две голевые передачи и два забитых мяча. Даже «не вспотела» «Бавария» в той встрече.

А вот «Боке» явно пришлось «попотеть» в игре с «Бенфикой». Хотя в первом тайме не казалось, что много проблем будет у аргентинцев. Они сразу начали давить, создавали моменты. К концу тайма клуб вёл 2:0 — отличились Мерентьель и Батталья. Но к концу тайма португальцы начали давить, а у аргентинцев стали сдавать нервы. В итоге после фола в штрафной в ворота «Боки» назначили пенальти, который Ди Мария смог реализовать

Во второй сорокапятиминутке аргентинцы отпустили игру, уже меньше владели мячом и отбивались от редких атак соперника. На 72-й минуте «орлы» ещё и остались на поле вдесятером после удаления Белотти. Однако «Бока Хуниорс» этим преимуществом не воспользовался. Более того, он умудрился пропустить после этого — Отаменди сделал счёт 2:2 на 84-й минуте. Не хватало проблем сине-золотым, так они ещё и сами остались на поле вдесятером после удаления Фигаля на 88-й минуте.

В общем, явно тут «Боку» ждёт тяжёлая игра. У него много эмоций и сил ушло в матче с «Бенфикой». А тут выйдет на поле более сильная «Бавария», которая сама отдыхала во встрече с «Окленд Сити». Так что исход тут очевиден, я думаю», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».