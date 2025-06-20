«Бавария» — «Бока Хуниорс»: ставка Романа Павлюченко на игру КЧМ 21 июня

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «Бавария» — «Бока Хуниорс».

Ставка: победа «Баварии» с форой (-2) за 1.93.

«Бавария» и «Бока Хуниорс» сойдутся во 2-м туре клубного чемпионата мира. Можно сказать, что для мюнхенцев турнир только стартует, так как в 1-м туре у них была просто «разминочная» игра, соперник никакого сопротивления не смог оказать.

Да, крупная победа «Баварии» над «Окленд Сити» на старте мундиаля легко предсказывалась. Но, пожалуй, счёт 10:0 немногие ожидали увидеть. Чем-то это напомнило большинство последних игр нашей сборной с более слабыми оппонентами. «Бавария» легко одержала победу, нет смысла особенно описывать, как она выигрывала. «Окленд» — частично непрофессиональный клуб, так что там у них всё было очевидно.

А вот у «Боки» интересный соперник был в 1-м туре клубного ЧМ — «Бенфика». Две сильные команды сыграли, и матч был ярким. Аргентинцы первыми открыли счёт — Мерентьель смог забить после прострела в штрафную. «Бока» продолжала давить и на 27-й минуте сделала счёт 2:0 — после навеса Батталья забил. Однако затем «Бенфика» начала перехватывать инициативу, Ди Мария реализовал 11-метровый.

Во втором тайме «Бенфика» играла увереннее, «Бока» больше фолить начала, понимая, что начинает проигрывать. Но на 72-й минуте Белотти у португальцев удалили за фол. Правда, сравнять счёт «орлам» это не помешало — другой ветеран, Отаменди, на 84-й минуте забил после углового головой. Затем уже у «Боки» начали сдавать нервы, в концовке игры Фигаль получил прямую красную карточку.

В общем, «Бока» не лучший матч провела. В первом тайме всё шло к её победе, доминировал коллектив. Но затем португальцы на опыте начали забирать игру, контролировали мяч, моментов у аргентинцев стало куда меньше, в конце ещё и жёсткие фолы пошли. Я бы сказал, что «Бока» должна была выигрывать 2:1, но не справилась с эмоциями.

Сейчас же соперник ещё сложнее будет — доминирующая «Бавария», которая лёгкую разминку провела в 1-м туре. Не уверен, что «Бока Хуниорс» столь же уверенно сыграет, как в первом тайме с «Бенфикой», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».