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«Мамелоди Сандаунз» — «Боруссия»: прогноз на матч

«Мамелоди Сандаунз» — «Боруссия»: прогноз на матч
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков представил прогноз на игру КЧМ-2025 «Мамелоди Сандаунз» — «Боруссия».

Ставка: гол в первые 24 минуты — нет за 1.85.

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«Мамелоди Сандаунз» удачно стартовал на КЧМ-2025, обыграв южнокорейский «Ульсан Хёндэ» со счётом 1:0. «Мамелоди Сандаунз» умеет правильно распоряжаться мячом и подстраивается под стиль соперников. Преимущество африканских футболистов перед командами из Европы заключается в лучшей выносливости.

Они уверенно переносят жару, в которую привыкли играть в чемпионате ЮАР. А в Цинциннати 21 июня обещают больше 32°С.

«Боруссия» не должна думать, что её ждёт лёгкая прогулка. Стартовали дортмундцы не лучшим образом. Нулевая ничья с «Флуминенсе» положила конец шестиматчевой победной серии дортмундцев, во время которой они стабильно забивали минимум три гола.

Ситуация в группе F пока не в пользу «Боруссии». Нужно обыгрывать «Мамелоди Сандаунз» и выходить на первое место. Но не факт, что это получится. Прогнозируем, что с 1-й по 24-ю минуту голов не будет за 1.85. Первый гол придётся ждать дольше. Африканцы умеют качественно обороняться и не испытывают проблем с владением мячом.

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