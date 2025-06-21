«Будё-Глимт» — «Бранн»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру чемпионата Норвегии «Будё-Глимт» — «Бранн».

Ставка: обе забьют + тотал больше 3.5 гола за 2.37.

Чемпионат Норвегии в самом разгаре. Небезызвестный «Будё-Глимт» потрепало выступление в Лиге Европы. Прямо сейчас он отстаёт чуть меньше чем на десяток очков от своего предстоящего соперника. Однако есть несколько причин, по которым расстраиваться не стоит. Во-первых, в Лиге Европы норвежский клуб пошумел на славу, дошёл до полуфинала. Во-вторых, на внутренней арене есть ещё ряд перенесённых игр в запасе.

Последний раз «Будё-Глимт» играл в начале месяца, в потому мог потерять тонус. Но он сумел на выезде разгромить всухую аутсайдера — 4:0. Это «сухарь» в копилку Никиты Хайкина. Российский голкипер очень хорош, что не раз отмечали различные футболисты и эксперты. Теперь же предстоит сразиться с «Бранном», который находится в топ-3 первенства и выглядит бодро.

В качестве ставки любопытно смотрится комбинированный вариант «обе забьют + тотал больше 3.5 мяча». «Будё-Глимт» считается фаворитом, однако после простоя у него могут возникнуть трудности в обороне, которые не решит даже Хайкин. При этом такой вариант заходил в шести из семи предыдущих очных встреч соперников.